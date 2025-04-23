موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الإسماعيلية

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

مواعيد امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستبدأ يوم 24 مايو وتستمر حتى 28 مايو 2025، وتشمل جميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

الشهادة الإعدادية.. من 31 مايو حتى 4 يونيو

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية ومدارس التربية الخاصة بداية من 31 مايو 2025 وتستمر حتى 4 يونيو 2025، على أن يتم الإعلان عن جداول المواد بالتفصيل لاحقًا من قبل الإدارات التعليمية.

الثانوي العام والفني.. جداول محددة لكل مرحلة

أوضح وكيل الوزارة أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية العامة ستُجرى من 24 حتى 28 مايو، فيما تنطلق امتحانات التعليم الفني بأنواعه المختلفة يوم 3 مايو وتستمر حتى 19 مايو 2025.

الدبلومات الفنية.. 29 مايو حتى 12 يونيو

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات في 29 مايو، وتستمر حتى 12 يونيو 2025، مع تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة.

الثانوية العامة.. انطلاق الامتحانات 15 يونيو

تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 15 يونيو 2025، وتستمر حتى 10 يوليو، وسط استعدادات مكثفة لتأمين اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

توجيهات المحافظ.. التزام كامل وتوفير بيئة مناسبة

وجّه محافظ الإسماعيلية كافة الجهات المعنية بالالتزام الكامل بالجداول المعتمدة، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.