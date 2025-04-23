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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداءات من سفارة رومانيا

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية وسفير دولة رومانيا
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استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم السفيرة أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة.

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير دولة رومانيا

قامت السفيرة بإهداء المكتبة 16 كتاباً في مجالات متنوعة مثل الأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، إلى جانب كتب عن الثقافة والتاريخ الروماني.
تحدث الدكتور أحمد زايد والسفيرة أوليفيا توديريان خلال اللقاء عن أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في رومانيا.

 

مقتنيات ومراكز بحثية ومتاحف ومعارض

 

وقال زايد إن المكتبة تحتوي على مقتنيات ومراكز بحثية ومتاحف ومعارض وقطاعات متعددة تخدم جميع الفئات. 

ورحب بأن يكون هناك المزيد من الأنشطة المشتركة مع رومانيا، وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.

التاريخ الروماني مكتبة الإسكندرية سفيرة دولة رومانيا الدكتور أحمد زايد المؤسسات الثقافية