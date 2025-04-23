47 هزة في 3 ساعات.. نشاط زلزالي غير مسبوق يضرب إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول الواقعة في شمال غرب تركيا، اليوم الأربعاء، نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا تمثل في 47 هزة خلال فترة لم تتجاوز ثلاث ساعات، كان أعنفها زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بحسب مقياس ريختر، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان ودفع الجهات المعنية إلى رفع درجة الجاهزية.

مركز الزلزال وتفاصيل الهزات

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، أن أقوى الهزات تم تسجيلها في منطقة بحرية قرب سواحل سيليفري، وذلك عند الساعة 12:49 ظهرًا حسب التوقيت المحلي.

وسُجلت قبل وبعد هذه الهزة الرئيسية 46 ارتدادية بدرجات تراوحت ما بين 1.6 و5.9 درجات، وبأعماق وصلت إلى 15 كيلومترًا.

إصابات زلزال تركيا

رغم شدة الزلزال، أكدت هيئة "آفاد" أنه لم يتم تسجيل خسائر مباشرة في الأرواح.

في المقابل، أعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصًا، معظمهم جراء حالات هلع وسقوط أثناء محاولات الهرب من الأبنية.

ردّ رئيس تركيا بعد الزلزال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار، في أول تصريح له عقب الأحداث، إلى أن الأجهزة الرسمية، وعلى رأسها "آفاد" ووزارة الصحة، في حالة جهوزية كاملة للتعامل مع الوضع.

ووجّه أردوغان خلال مشاركته في فعالية خاصة بـ"عيد السيادة الوطنية والطفولة" رسالة طمأنة للسكان، مؤكدًا أن التقارير الأولية لا تشير إلى أضرار كبيرة، وأن عمليات المسح والتفتيش مستمرة لمتابعة الحالة عن كثب.

ومن جهته أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن المنطقة المحيطة بمدينة إسطنبول تعرضت لسلسلة من الارتدادات الأرضية بعد الزلزال الذي ضرب سواحل سيليفري، موضحًا أن إحدى هذه الهزات بلغت قوتها 5.9 درجة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات أو أضرار في منشآت البنية الأساسية أو شبكات الكهرباء.

جهوزية القطاع الصحي

بدوره، أشار وزير الصحة كمال ميميش أوغلو إلى أن المرافق الطبية في الولاية في جاهزية تامة، مضيفًا أن كافة الطواقم الطبية على استعداد للتدخل في حال ظهور أي طارئ جديد، وعمليات الاستعداد تشمل مستشفيات إسطنبول بأكملها.

تعبئة حكومية واسعة بعد زلزال تركيا

وفي تعليق منه على الموقف، صرّح وزير البيئة، مراد قوروم، بأن البلاد دخلت في مرحلة جديدة تتطلب تنسيقًا ميدانيًا على أعلى مستوى، موضحًا أن الفرق الفنية من مختلف الوزارات تعمل حاليًا على تغطية كافة الاحتياجات الضرورية بحسب المعطيات القادمة من الميدان.

تعليق العملية التعليمية مؤقتًا بعد زلزال تركيا

وفي خطوة وقائية، أعلن وزير التعليم يوسف تكين، أن المدارس الواقعة في نطاق إسطنبول ستتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة، كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي.