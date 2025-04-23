وليد الملاح مراقبا لانتخابات الاتحاد الإفريقي للتايكوندو 2025

اختار الاتحاد العالمي للتايكوندو الدكتور وليد الملاح، كمراقب على انتخابات الاتحاد الإفريقي للتايكوندو لعام 2025، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تقام انتخابات الاتحاد الافريقي للتايكوندو يوم غد الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

الثقة الغالية

وأعرب الملاح عن فخره واعتزازه بهذه الثقة قائلاً: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من التايكوندو العالمي والاتحاد الإفريقي للتايكوندو على هذه الثقة الغالية، والتي أعتز بها كثيرًا، وقال: أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أؤدي هذا الدور بما يليق بمكانة رياضة التايكوندو وبأهدافها النبيلة نحو الشفافية والتقدم في القارة الإفريقية".

الجمعية العمومية

يشارك الملاح في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو، المقرر انعقادها غدًا الخميس في أديس أبابا، والتي تتزامن مع انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2024 – 2028.

وشهدت الجمعية العمومية فوز إيدي إيزاكا، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، برئاسة الاتحاد الإفريقي لدورة جديدة بالتزكية، وذلك لعدم تقدم أي مرشح آخر.