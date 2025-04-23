مسابقة معلمي الحصة بعد الترم الثاني.. واستمرار الاستعانة بمن تجاوزوا السن

كشف مصدر مسؤول، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرب إعلان تفاصيل المسابقة الخاصة بمعلمي الحصة، مشيرًا إلى أن معلمي الحصة الحاليين سيكون لهم الحق في التقدم لتلك المسابقة التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذًا لما أعلنه مسبقًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مسابقة مرتقبة لمعلمي الحصة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن طرح المسابقة سيتم عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمتقدمين لاستيفاء الشروط واستكمال الأوراق المطلوبة للتقديم.

استمرار من تجاوزوا سن الأربعين

وأكد المصدر أن شرط السن في المسابقة، والذي يبلغ حده الأقصى 40 عامًا، لا يخضع لأي استثناءات، حيث إنه منصوص عليه وفقًا للقانون، ولا يمكن تجاوزه بقرار وزاري.

وفي الوقت نفسه، طمأن المصدر معلمي الحصة ممن تجاوزوا هذا السن، مؤكدًا أن الوزارة لن تستغني عنهم، وستواصل تجديد الاستعانة بهم، لا سيما في ظل العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي يصل إلى نحو 400 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق المسابقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا، خلال جولته التفقدية المفاجئة في مدارس إدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، على ضرورة دعم المعلمين المتميزين وتوفير فرص عادلة لهم داخل المنظومة التعليمية.

معلمو الحصة يطالبون بإنصافهم

في السياق نفسه طالب عدد من المعلمين والمعلمات، ممن يعملون بنظام الحصة، جميع الجهات الرسمية بالدولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنصافهم، خاصة أن منهم من عمل سنوات بهذا النظام.. وتعرضوا لظلم في المسابقتين الماضيتين “36 الف معلم”، و"الـ120 الف معلم"، وغالبيتهم وصل عمره الآن فوق الأربعين، ولا يستطيعون التقدم للمسابقات الحالية.

وقال معلمو الحصة، إن العمل بالحصة كان الأمل الأخير لهم بعد تجاوز الكثير منهم سن الأربعين مما لا يمكنهم من الالتحاق بمسابقات أخرى بعد خوضهم الكثير من المسابقات وبعضها لم يكتمل ويتساءلون: هل هذا جزاء وقوفنا مع بلدنا وسد العجز بالمدارس بأجور زهيدة على أمل أن نحظى ببعض المكتسبات في أي وقت.. تكون النتيجة عدم الاعتراف بغالبيتنا؟