مدير تعليم القاهرة تتابع انتظام العملية التعليمية بإدارتي باب الشعرية والخليفة

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس العاصمة.

زيارة ميدانية لإدارة باب الشعرية التعليمية

بدأت الجولة بتفقد مدرستي باب الشعرية الإعدادية بنات وباب الشعرية الثانوية بنات، التابعتين لإدارة باب الشعرية التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ محمد الشابوري، مدير عام الإدارة. وخلال الزيارة، حرصت مدير المديرية على دخول الفصول والاطلاع على مستوى استيعاب الطالبات للدروس، وكذا متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، والتأكد من انتظام الطلاب ومعدلات الحضور.

وجهت سماح إبراهيم كلمة للطالبات، حثتهن فيها على بذل مزيد من الجهد والاستعداد الجيد للاختبارات الشهرية، مؤكدة أن التميز الدراسي هو ثمرة الجد والاجتهاد والانضباط داخل المدرسة.

متابعة مكثفة لمدارس الخليفة التعليمية

وفي استكمال لجولتها، توجهت مدير المديرية إلى مدرسة محمود متولي التابعة لإدارة الخليفة التعليمية، حيث قامت بمتابعة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وراجعت كراسات الحصة والواجبات، واطلعت على أساليب تنفيذ التقييمات الأسبوعية ومدى تفاعل المعلمين والطلاب معها.

وأشادت سماح إبراهيم بمستوى الأداء والانضباط داخل المدرسة، مثنية على الجهود التي يبذلها المعلمون وإدارة المدرسة في تقديم نموذج تعليمي متميز يعكس حرص المديرية على تطوير العملية التعليمية في جميع مدارس القاهرة.

المتابعة المستمرة.. مفتاح النجاح

وأكدت مدير المديرية أن المتابعة المستمرة الميدانية هي أحد أهم أدوات تحسين جودة التعليم، وأن مصلحة الطالب تظل الهدف الأول الذي تسعى إليه كل جهود المديرية، من متابعة ميدانية وتطوير مهني ودعم للمعلمين والقيادات المدرسية.