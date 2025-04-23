الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي السياسي للشباب

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الاتحاد العام لشباب العمال بمقرها في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب.

الأعضاء المشاركون

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، وبحضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.



كما شارك في الندوة من قبل وزارة الشباب والرياضة كل من العميد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، وعبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد العام لشباب العمال.

عيد العمال

وفى الكلمة الافتتاحية، نقل القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تحيات القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الحضور، وتهنئته بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال كما أشار إلى تأكيده الدائم على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

