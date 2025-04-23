ديربي الغضب.. تشكيل ميلان ضد الإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي الغضب أمام الإنتر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يحل فريق ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الإنتر بملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

البرتغالي رافائيل لياو

يقود البرتغالي رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام الإنتر، بجانب الأمريكي كريستيان بوليسيتش والصربي لوكا يوفيتش.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي أقيمت بين ميلان والإنتر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تشكيل ميلان ضد الإنتر

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فيكايو توموري - ماتيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش

خط الوسط: أليكس خيمينيز - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز - ثيو هيرنانديز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - لوكا يوفيتش - رافائيل لياو.