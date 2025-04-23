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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر اللحوم مساء اليوم 23 أبريل 2025.. البلدي بكام؟

لحوم
لحوم
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أظهرت اسعار اللحوم الحمراء، استقرارًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025؛ وفقًا لتسعيرة الأسواق.. 

سعر اللحوم اليوم

تضمنت تسعيرة اللحوم المختلفة والتي لا تزال مستقرة بالتوازي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي البتلو الصافي 413 جنيها للمستهلك واللحم الضاني بـ417 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو البتلو بالعظم بـ383 جنيها.

سعر الكندوز

بلغ سعر كيلو الكندوز الكبير 347 جنيها للمستهلك والكندوز الصغير بـ396 جنيها 

وبلغ سعر كيلو اللحم البقري 350 و450 جنيها

سعر الكبدة

بلغ سعر كيلو الكبدة ما بين 350 و420 جنيها للكيلو والمفروم البلدي بلغ 320 جنيها

اللحوم المجمدة

بلغ سعر كيلو اللحم المجمد 280 جنيها والمفروم بـ240 جنيها.

سعر كيلو اللحم اليوم سعر كيلو اللحم البتلو سعر اللحم البقري سعر اللحم المفروم سعسر اللحم الضاني