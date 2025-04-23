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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس أجنبية سرقت شقة مخدومتها في المعادي

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس سيدة، بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية، من إحدى الشقق التي تعمل بها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت بحجز اخر، بتهمة شراء مشغولات ذهبيه مسروقه وعلم بسرقتها، وأمرت بالتحري حول نشاطه الإجرامي.


سرقة شقة

تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" لقيامها بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية  محلية" - قطعة مشغولات ذهبية) من مسكن أحد الأشخاص "تعمل طرفه" بدائرة قسم شرطة المعادى.

 

مشغولات ذهبية

كما قامت بالتصرف فى قطع المشغولات الذهبية لدى عميلها (سيئ النية "مالك محل مصوغات") تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها.. وأقرت بإنفاقها المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

إحدى السيدات المشغولات الذهبية بتهمة سرقة بسرقة مبالغ مالية سرقة مبالغ مالية سرقة مبالغ قسم شرطة المعادي مبالغ مالية عملات مشغولات الذهبية مشغولات ذهبية مسروقة مشغولات ذهبية نيابة المعادي