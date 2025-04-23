مارتينيلي يقود تشكيل أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره كريستال بالاس على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

يقود البرازيلي جابرييل مارتينيلي تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس، رفقة البجليكي ليونادرو تروسارد ورحيم ستيرلينج.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 66 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ79 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر، وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل أرسنال ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - ليونادرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.