ديربي الغضب.. تشكيل الإنتر ضد ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الإنتر، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق الإنتر، اليوم الأربعاء، جاره ميلان في ديربي الغضب على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الإنتر أمام ميلان

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل الإنتر أمام ميلان، رفقة المهاجم الإيراني مهدي طارمي، الذي يعوض غياب الفرنسي ماركوس تورام.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي أقيمت بين الإنتر وميلان انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تشكيل الإنتر ضد ميلان

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز

خط الدفاع: يان بيسيك - ستيفان دي فري - أليساندور باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - كريستجان أسلاني - هنريك مختيريان - فيديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.