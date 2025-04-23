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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر السمك اليوم 23 أبريل 2025.. البلطي بكام؟

سعر السمك
سعر السمك
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استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025؛ بعد انتهاء الاحتفال بأعياد شم النسيم والميلاد المجيد؛ داخل سوق العبور للجملة.

سعر البلطي

سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 نحو 97 جنيهًا ونمرة 2 نحو 88 جنيهًا والبلطي الأسواني 70 جنيهًا.

سعر الفيليه

وصل سعر كيلو الفيليه البلطي 250 جنيهًا والقشر البياض 300 جنيه للكيلو وقشر البياض البلدي 200 جنيه والقشر البياض الخليجي 110 جنيهات.

القراميط والثعابين

علي سياق متصل وصل سعر البرانيس الإسكندراني 150 جنيها والشيلان والقراميط 70 جنيها للكيلو والسمك الثعابين 550 جنيها.

سمك المكرونة

بلغ سعر كيلو المكرونة الخليجي 140 جنيها والمكرونة السويسي 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها للكيلو.

سمك المرجان

وصل سعر كيلو السمك المرجان نمرة 1 نحو 300 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 160 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها .

سمك البربون

بلغ سعر كيلو البربون نمرة 1 نحو 320 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها والبربون المجمد 60 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري والكابوريا

سجل سعر كيلو سمك موسي 350 جنيها للكيلو السبيط والكاليماري والسابيا 350 جنيها والقرش 150 جنيها والحدادي 40 جنيها والكابوريا 165 جنيها.

سعر الجمبري

بلغ سعر كيلو الدنيس 260 جنيها والجمبري الجامبو 700 جنيه والجمبري نمرة1 نحو 570 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 نحو 500 جنيه والجمبري المجمد 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 320 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 195 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 130 جنيها للكيلو.

سعر كيلو السمك البلطي سعر السمك الثعابين سعر السمك المرجان سعر السمك البربون سعر كيلو الجمبري