تعرف على موعد إجازة عيد تحرير سيناء

يسأل الكثيرون عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء، إليكم التفاصيل..

تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كما قرر وزير العمل، محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، سيصبح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بديلا عن يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

وأفاد جبران بأن الإجازة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل فى هذه الحالة أجره عن اليوم، بالإضافة إلى مضاعفة يومية العامل.

حددت وزارة العمل فى كتابها الدورى رقم 8 لسنة 2025، أن رؤساء أحياء الإدارات بالوزارة ومسئولي العمل بالمحافظات ملتزمون بنشر القرارات وأحكام العمل فى مواقع العمل والإنتاج.

ويأتى هذا القرار إعمالًا لنص المادة (52) من قانون العمل، التى يقضي بأحقية العامل فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الإجازات والأعياد الرسمية التى يقررها الوزير المختص.

وتقدم وزير العمل بأرقي الأمنيات إلى شعب مصر وعمالها والباسل، أن تُعاد هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.