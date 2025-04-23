قصة حب بين دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز.. التفاصيل الكاملة

انتشرت فى الفترة الأخيرة، أخبار عن وجود علاقة حب بين الفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتصدرت هذه الأنباء مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار الفنية، ما أثار فضول الجمهور حول مدى صحتها وحقيقة ما يحدث بين النجمين.

الثنائي يخطط للزواج قريبًا

الجدل بدأ بعد أن نشرت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه أن هناك علاقة حب بين دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز بل ذكرت أن الثنائي يخطط للزواج قريبًا.

وأضافت، أن زوجة كريم تمر بحالة من الحزن والارتباك بسبب هذه العلاقة، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور وحدّة النقاش.

ردود الأفعال

انقسم الجمهور حول هذه الأخبار؛ فالبعض رأى أن العلاقة حقيقية خاصة بعد ظهورهما المتكرر سويًا في فعاليات فنية، بينما شكك آخرون في الأمر، واعتبروه مجرد شائعة أو ربما وسيلة دعائية لفيلم جديد يجمع بينهما، لا سيما بعد النجاح الذي حققه فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

وحتى الآن، لم يخرج أي من الطرفين لتأكيد أو نفي تلك الأخبار بشكل رسمي، ما يجعل القصة مفتوحة على احتمالات متعددة.

وفي ظل صمت الثنائي، يبقى الجمهور متابعًا لأي تطورات أو تصريحات قد تحسم الجدل حول قصة الحب التي شغلت الوسط الفني.