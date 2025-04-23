أخبار الكويت اليوم.. البورصة تُغلق على ارتفاع جماعي مدعومة بصعود أسهم "امتيازات"

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نفوق 800 بقرة في الكويت بسبب الحمى القلاعية والزراعة تتحرك لاحتواء المرض

أعلنت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الكويت عن نفوق نحو 800 بقرة إثر تفشي مرض الحمى القلاعية في بعض المزارع، مؤكدة اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة على الوضع.

وأوضح سالم الحاي، المدير العام للهيئة، أن الفرق البيطرية تعمل على مدار الساعة، وقد تم تسريع إجراءات استيراد اللقاح الذي من المتوقع وصوله بداية الشهر المقبل. وأكد أن المرض لا يؤثر على صحة المستهلكين للحوم والألبان، مشيرًا إلى أن الحمى القلاعية تُعد من الأمراض الاقتصادية التي تؤثر على إنتاج الحليب وصحة الأبقار بشكل خاص.

ودعت الهيئة جميع مربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لاحتواء انتشار المرض ورفع مناعة القطعان.

بورصة الكويت تُغلق على ارتفاع جماعي مدعومة بصعود أسهم "امتيازات"

أنهت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي في مؤشرات السوق الثلاثة، مدعومة بأداء قوي لأسهم شركة "امتيازات" التي ارتفعت بنسبة 20%.

وارتفع المؤشر العام 45.79 نقطة ليغلق عند 7896.24 نقطة، فيما صعد السوق الرئيسي بنسبة 0.91%، والسوق الأول بنسبة 0.51%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 122.7 مليون دينار كويتي من خلال أكثر من 30 ألف صفقة.

وسجلت أسهم شركات مثل "ثريا" و"كابلات" مكاسب ملحوظة، بينما تراجعت أسهم "الجزيرة" و"أعيان". وتأتي هذه التحركات الإيجابية وسط نشاط ملحوظ يعكس تحسن أداء السوق في مختلف القطاعات.

قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ في الكويت بعقوبات صارمة وتدابير مبتكرة

دخل قانون المرور الجديد في الكويت، رقم (5 لسنة 2025)، حيز التنفيذ اليوم، ويهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن تضاعف عدد المركبات، الذي تجاوز 2.2 مليون مركبة.

ويتضمن القانون عقوبات مغلظة على المخالفات الخطرة مثل تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، حيث تصل الغرامات إلى 5000 دينار كويتي مع الحبس حتى ثلاث سنوات.

كما أدرج القانون مخالفات جديدة مثل وضع مساحيق التجميل أثناء القيادة ضمن فئة "الانشغال عن الطريق"، وتم تشديد غرامات السرعة الزائدة واستخدام الهاتف.

ويتميز القانون بإدخال تدابير إصلاحية مثل دورات تدريبية نفسية وطبية، وخدمة مجتمعية تصل إلى سنة. ويُعد القانون خطوة استراتيجية نحو خفض الحوادث بنسبة 15%، ورفع مستوى السلامة المرورية في البلاد.