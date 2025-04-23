تنشيط السياحة الرياضية.. أبرز نتائج مؤتمر علمي في الوادي الجديد

أعلن الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نتائج وتوصيات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته الكلية على مدى اليومين الماضيين بمشاركة المملكة العربية السعودية.

أكد عبدالعظيم، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" ، أن التوصيات الرئيسية للمؤتمر:

1. الاهتمام بالرياضة المدرسية: توفير الإمكانيات اللازمة لتعليم الرياضة للطلاب.

2.تنشيط السياحة الرياضية: استثمار الرياضات الصحراوية في جذب السياح.

3.دعم الرياضة لذوي الهمم: زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم الرياضي.

4.استفادة من الذكاء الاصطناعي: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الرياضي.

وقال عبدالعظيم، إن هذه المبادرات والتوصيات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي من خلال الرياضة.

العلاقة بين الرياضة والأمن القومي

وأشار عميد كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، أنه خلال المؤتمر، جرت مناقشة العلاقة بين الرياضة والأمن القومي، خاصة في ضوء التحديات المعاصرة، حيث أكدت المداخلات أن الرياضة المدرسية تعد من العوامل الأساسية في تعزيز صحة المواطن وتحقيق تحصيل معرفي أفضل للطلاب، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

كما تناول المؤتمر دور الرياضة في التأثير على الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كمصدر دخل رئيسي من خلال البطولات العالمية والسياحة الرياضية، وجرى تسليط الضوء على الرياضات التي تسهم في تنشيط السياحة، مثل رياضات الصحراء والتزحلق على الرمال في الوادي الجديد.

وأضاف أنه قد تطرقت الجلسات إلى موضوعات أخرى مثل الرياضة لذوي الهمم، حيث أكد المشاركون دعم الرئيس لهذه الفئة من خلال تحقيق إنجازات رياضية دولية، وتطرق المؤتمر أيضًا إلى أهمية المراكز الطبية الرياضية ودورها في تأهيل وعلاج الإصابات، مع تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات ووزارة الشباب والرياضة.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الرياضة، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج أفضل على المستوى الشخصي والجماعي، كما جرى استعراض مجموعة من التوصيات التي ستخدم المجتمع المحلي بشكل عملي، أبرزها ضرورة الاهتمام المبكر بالرياضة في المدارس وتوفير الإمكانيات الرياضية اللازمة لتنمية المواهب.

وأوضح أنه في نهاية المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية الإعلام الرياضي في نشر ثقافة الرياضة والابتعاد عن التراشق الإعلامي الذي قد يؤثر على الأمن القومي، ما يضمن بيئة رياضية صحية تسهم في رفعة الوطن.

وقال الدكتور عبد العظيم، إن المؤتمر جاء في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط الرياضي باعتباره جزءًا من الأمن القومي، حيث جرى إطلاق المؤتمر العلمي الثالث تحت شعار "علوم الرياضة ودورها في تحقيق الأمن القومي"، يهدف إلى تحديد التوصيات العلمية اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

وقد وجرى وضع محاور رئيسية للمؤتمر تركز على الرياضة المدرسية ودورها، الرياضة في الجامعات، أثر الرياضة على الصحة، البحث العلمي الرياضي، بالإضافة إلى الاقتصاد الرياضي وكيفية تأثيره على تحسين الاقتصاد المصري. كما ركز المؤتمر على تفعيل هذه المحاور من خلال مشاركة كبار العلماء والمتخصصين في المجال الرياضي.

وكانت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، نظمت على مدى اليومين الماضيين المؤتمر العلمي الدولي بقاعة الكلية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جماعة الوادي الجديد بمشاركة وفد من كلية علوم الرياضة بجامعة الملك سعود بالسعودية، ومن أبرز الحضور في المؤتمر كان الدكتور كمال درويش، عميد عمداء كليات علوم الرياضة، ورئيس نادي الزمالك الأسبق الدكتور محمد صبحي حسانين، بالإضافة إلى الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، والأستاذ الدكتور حسين السمري، رئيس القطاع والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، كما حضر العديد من عمداء كليات الرياضة من مختلف أنحاء الجمهورية.