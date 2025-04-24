الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في مصر 

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، حيث يستمر ارتفاعًا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

كما يشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجةوعلى، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغرى 24 درجة.



حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الخميس 24 إبريل حتى الثلاثاء 29 أبريل،حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويسود طقس طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم الخميس أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 27 درجة والصغرى 16_18 درجة وجنوب الصعيد من 34 _43 درجة، والصغري من 18_ 24 درجة.

وأضافت الأرصاد أنه من الجمعة 25 أبريل الي الثلاثاء 29 أبريل، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.