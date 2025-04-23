جدول امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بالقاهرة.. جميع المراحل

انطلقت اليوم امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل في محافظة القاهرة، في إطار تطبيق نظام التقييمات الشهرية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، لذا يرغب الكثيرون في معرفة جدول امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بالقاهرة.

امتحانات أبريل 2025

تُعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي الطبيعي، مع استمرار الدراسة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات. وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 136 المنظم للامتحانات الشهرية، ومراعاة الزمن المخصص لكل مادة وفقًا للوزن النسبي لها.

جداول امتحانات أبريل 2025 للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

الصف الثالث الإبتدائي:

الأربعاء 23 أبريل: اللغة العربية

الأحد 27 أبريل: امتحان متعدد التخصصات

الإثنين 28 أبريل: الرياضيات

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الإنجليزية

الأربعاء 30 أبريل: التربية الدينية – مستوى رفيع

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

الأربعاء 23 أبريل: اللغة العربية – التربية الدينية

الأحد 27 أبريل: العلوم – تكنولوجيا المعلومات

الإثنين 28 أبريل: الرياضيات

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الإنجليزية – المهارات المهنية

الأربعاء 30 أبريل: الدراسات الاجتماعية – مستوى رفيع (للمدارس الرسمية للغات)

جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالقاهرة

الأربعاء 23 أبريل: اللغة العربية والخط – التربية الدينية

الأحد 27 أبريل: الرياضيات – التربية الفنية

الإثنين 28 أبريل: الدراسات الاجتماعية – الحاسب الآلي

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الإنجليزية

الأربعاء 30 أبريل: العلوم – مستوى رفيع

جدول امتحانات أبريل 2025 للمرحلة الثانوية بالقاهرة

الصف الأول الثانوي:

الأربعاء 23 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى – الفلسفة والمنطق

الأحد 27 أبريل: التاريخ

الإثنين 28 أبريل: الرياضيات

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة العربية

الأربعاء 30 أبريل: العلوم المتكاملة

الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية):

الأربعاء 23 أبريل: اللغة العربية – الجغرافيا

الأحد 27 أبريل: الرياضيات العامة

الإثنين 28 أبريل: علم النفس

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 أبريل: التاريخ

الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية):

الأربعاء 23 أبريل: اللغة العربية – الأحياء

الأحد 27 أبريل: الرياضيات البحتة

الإثنين 28 أبريل: الكيمياء

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى – تطبيقات الرياضيات

الأربعاء 30 أبريل: الفيزياء