حالة الطقس غداً الخميس 24 أبريل في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس في مصر، حيث يشهد يستمر ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره و في الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.



حالة الطقس غداً الخميس

كما يشهد غداً الخميس أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى قد تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة وعلى، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغرى 24 درجة.



حالة الطقس في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غداً الخميس 24 إبريل حتى الثلاثاء 29 إبريل، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ويسود طقس طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

ويشهد غدًا الخميس امطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى قد تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 27 درجة والصغرى 16_18 درجة وجنوب الصعيد من 34 _43 درجة، و الصغري من 18_ 24 درجة.

وأشارت إلى أنه من الجمعة 25 إبريل إلى الثلاثاء 29 إبريل ،يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.