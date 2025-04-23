حرائق ضخمة تجتاح مناطق وسط إسرائيل بسبب موجة حارة ورياح قوية.. صور

اندلعت حرائق هائلة، اليوم الأربعاء، في عدة مناطق وسط إسرائيل وبالقرب من القدس المحتلة، تسببت في إخلاء بلدات، وتعطيل حركة المرور والقطارات، وسط محاولات مكثفة لاحتواء النيران التي أججتها رياح الخماسين.

إخلاء السكان

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الحرائق بدأت قرب بيت شيمش وانتشرت بسرعة باتجاه بلدات مثل إشتاؤول ومسيلات تسيون، ما دفع الشرطة إلى إخلاء السكان وقطع الطريق السريع رقم 38. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد الشرطة وصلا إلى غرفة العمليات لمتابعة التطورات.

انقطاع الكهرباء

وأوضحت قناة "12" العبرية أن الحريق تسبب في تعطل حركة القطارات في مناطق يفنه، أشدود، وأشكلون، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تضرر خطوط الشبكة.

50 طاقم إطفاء و4 طائرات

وأكدت وكالة "معًا" الفلسطينية أن أكثر من 50 طاقم إطفاء، مدعومين بأربع طائرات ومروحية، يعملون على السيطرة على النيران، مشيرة إلى أن بعض السائقين تركوا مركباتهم وفروا سيرًا على الأقدام هربًا من الحرائق.

ارتفاع درجات الحرارة

ويأتي هذا الحريق وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة ورياح نشطة ساهمت في انتشاره، ما أدى إلى انخفاض جودة الهواء في مدينة القدس، التي ظهر فيها الدخان المتصاعد من الحرائق المندلعة على بعد نحو 25 كيلومترًا.