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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلالة ربيعية تخطف الأنظار.. ليلى علوي تتصدر الترند بصور شم النسيم

ليلى علوي
ليلى علوي
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احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد شم النسيم بإطلالة مبهجة خطفت أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت ليلى في صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستانًا قصيرًا مزينًا برسومات وألوان زاهية، وسط أجواء مليئة بالزهور والربيع.

تفاعل واسع من الجمهور

حظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين، حيث أشاد الكثيرون بجمال الإطلالة وحيوية الألوان التي عكست أجواء الربيع وبهجة شم النسيم. كما أعربوا عن إعجابهم بالحفاظ على أناقتها المعتادة وروحها المرحة.

أعمال فنية قادمة

على الصعيد الفني، تستعد ليلى علوي لعرض فيلمها الجديد "المستريحة"، الذي يشاركها في بطولته بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج عمرو صلاح. يتناول الفيلم قصة اجتماعية بطابع كوميدي، ومن المتوقع أن يُعرض في دور السينما قريبًا.

تُظهر ليلى علوي من خلال هذه الإطلالة كيف يمكن للفنان أن يجمع بين الاحتفال بالمناسبات التقليدية والتواصل مع الجمهور بروح عصرية ومبهجة، ما يجعلها دائمًا في صدارة الترند ومحل اهتمام المتابعين.

 

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