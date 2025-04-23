سعر البيض والفراخ البيضاء مساء اليوم 23 أبريل 2025

تشهد أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025؛ داخل المزارع والسوق المصرية.

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 81 جنيها داخل المزرعة و100 جنيه في الأسواق

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 115 جنيها في المزرعة مقابل 124 جنيها للمستهلك

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو 87 جنيها في المزرعة مقابل 107 جنيها للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 68 جنيها داخل المزرعة مقابل 85 جنيها للمستهلك

سعر البط

بلغ سعر كيلو البط البلدي 105 جنيهات في المزرعة مقابل 125 جنيها للمستهلك

ووصل سعر البط المسكوفي 95 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها للمستهلك

وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي 85 جنيها في المزرعة مقابل 105 جنيهات للمستهلك

أسعار البيض

بلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 145 جنيها مقابل 165 جنيها للمستهلك.

وبلغ سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيها في المزرعة مقابل 170 جنيها للمستهلك.

ووصل سعر طبق البيض البلدي 110 جنيهات في المزرعة مقابل 132 جنيها للمستهلك.