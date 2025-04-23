السفير التركي بالقاهرة يشيد بالإصلاحات الاقتصادية.. ويؤكد اهتمام بلاده بالسوق المصرية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات. كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، وبحث آفاق الشراكة مع الشركات التركية في عدة قطاعات من بينها الغزل والنسيج، الأسمدة، الورق، والفنادق.

بحث فرص التعاون في الصناعة والاستثمار

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شيمي بالسفير التركي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتركيا، وحرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويعزز جهود التنمية.

وأشار الوزير إلى تنوع وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا انفتاح الدولة على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وترحيبها بضخ المزيد من الاستثمارات التركية، في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.

فرص استثمارية واعدة وتسهيلات للمستثمرين

من جانبه، أعرب السفير التركي عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيدًا بما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وبالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري، والفرص الواعدة للتعاون المشترك، مؤكدًا اهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها داخل السوق المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، إضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة بين البلدين.

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