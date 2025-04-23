انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غد الخميس 24 أبريل حتى الثلاثاء 29 أبريل؛ حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

ويشهد غدًا الخميس أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 - 27 درجة والصغرى 16-18 درجة وجنوب الصعيد من 34-43 درجة، والصغري من 18-24 درجة.

طقس مصر

وأضافت الأرصاد أنه من الجمعة 25 أبريل إلى الثلاثاء 29 أبريل، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.