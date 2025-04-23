عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان: “معًا ضد التنمر.. معًا نبني ثقافة الاحترام”، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار؛ ضمن خطة الجامعة لنشر قيم التسامح والتفاهم وتأكيد ثقافة الحوار.

رئيس جامعة مطروح يؤكد مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية مثل التنمر

أكد الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، حرص الجامعة على بناء وعي طلابها وتعزيز دورها في مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، مشيرًا إلى أن هذه الندوات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وعي الشباب بمسؤولياتهم المجتمعية، وتأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الكلية بهدف تأهيل طلابها نفسيًا وسلوكيًا لمواجهة تحديات الواقع الحديث.

الندوة تناولت مفهوم التنمر وأشكاله

تناولت الندوة عدة محاور من أبرزها التعريف بمفهوم التنمر، وأشكاله المختلفة، وأسبابه، إلى جانب مناقشة آثاره النفسية والاجتماعية والجسدية، وفتح باب الحوار مع الحضور لعرض تجارب واقعية وتبادل الرؤى حول طرق التصدي لهذه الظاهرة، وعرض أحدث الإحصائيات والدراسات حول انتشار التنمر الإلكتروني، ووسائل الوقاية منه، إلى جانب عرض فيديوهات توعوية قصيرة وتنفيذ أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح، وتنمية مهارات التواصل الإيجابي لدى الطالبات.

عقدت الندوة بمشاركة نخبة من المتخصصين، حيث حاضر فيها الدكتورة سهى أمين، القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، والدكتور أحمد محمد عبدالعظيم، مدير فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة مطروح، والدكتورة لبنى شعبان أبو زيد، أستاذ علم نفس الطفل المساعد، والدكتورة نورهان سلامة عوض، مدرس علم نفس الطفل، وبحضور الدكتورة غادة صابر أبو العطا، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وطلاب الكلية.

“معًا ضد التنمر .. معًا نبني ثقافة الاحترام” ندوة بطفولة مطروح

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