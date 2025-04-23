أيمن عبد المجيد يواصل جولاته الانتخابية بزيارة “البوابة نيوز”

واصل الكاتب الصحفي ايمن عبدالمجيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، جولاته الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 2 مايو المقبل، حيث زار، اليوم الابعاء، مؤسسة “البوابة نيوز”.

استقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”

وحظي “عبدالمجيد” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء

وخلال الزيارة، أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.