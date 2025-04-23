تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره خيتافي بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

شهد تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي تغييرات بالجملة، أبرزها مشاركة المغربي إبراهيم دياز أساسيًا رفقة البرازيلي الشاب إندريك فيليبي.

ويغيب الفرنسي كيليان مبابي عن مباراة ريال مدريد ضد خيتافي؛ للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي - إبراهيم دياز.