موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل في الإسكندرية.. طالع الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، رسميًا عن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، في إطار خطة التقييمات الشهرية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني.

ويشمل الجدول الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، على أن تُجرى الامتحانات داخل المدارس في الفترة من الأربعاء 23 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل، وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس):

23 أبريل: اللغة العربية والتربية الدينية

27 أبريل: اللغة الإنجليزية والعلوم

28 أبريل: الرياضيات والدراسات الاجتماعية

29 أبريل: التربية الفنية والمهارات المهنية

امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي:

23 أبريل: اللغة العربية والتربية الدينية

27 أبريل: الرياضيات

28 أبريل: العلوم والحاسب الآلي

29 أبريل: اللغة الإنجليزية والتربية الفنية

30 أبريل: الدراسات الاجتماعية

الصف الثاني الإعدادي:

23 أبريل: اللغة العربية والتربية الدينية

27 أبريل: العلوم والحاسب الآلي

28 أبريل: الهندسة والتربية الفنية

29 أبريل: الدراسات الاجتماعية

30 أبريل: اللغة الإنجليزية والجبر

امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة

امتحانات الصف الأول الثانوي:

23 أبريل: اللغة العربية والتربية الدينية

27 أبريل: التاريخ واللغة الثانية

28 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى والتربية الوطنية

29 أبريل: الرياضيات والفلسفة

30 أبريل: العلوم المتكاملة والتربية الرياضية

امتحانات الصف الثاني الثانوي:

23 أبريل: اللغة العربية والتربية الدينية

27 أبريل: الرياضة البحتة واللغة الثانية والتربية الوطنية

28 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء وعلم النفس

29 أبريل: الأحياء والتاريخ والرياضة التطبيقية

30 أبريل: الكيمياء والجغرافيا والتربية الرياضية

ملاحظات هامة:

الامتحانات ستُعقد داخل المدارس في الفصول تحت إشراف معلمي المواد.

تشمل التقييمات المنهج المقرر من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

مديرية التعليم شددت على التزامها بالمواعيد المعلنة، ونفت وجود أي نية للتأجيل