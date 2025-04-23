مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في مزرعة بالواحات

لقى عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله داخل إحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالواحات البحرية

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع عامل نتيجة صعق كهربائي داخل مزرعة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لعامل يبلغ من العمر 15 عامًا، صُعق بالكهرباء أثناء عمله بأحد أحواض المياه داخل المزرعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.