محافظ البحيرة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء

أرسلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة، وقيادتها أن أبعث إلى فخامتكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية المجيدة التي أثبتت قدرة وبراعة القوات المسلحة المصرية وأبطالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن".

ذكرى غالية ستظل فخر لكل المصريين

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الذكرى الغالية ستظل فخر لكل المصريين، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والعمل من أجل رفعة وطننا العزيز مصر، نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر العظيم بخير وسلام.

إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن غدا الخميس الموافق 24 أبريل 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

وأوضح الوزير، أن الإجازة تُمنح للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل فى هذه الحالة أجره عن اليوم، بالإضافة إلى مثلى هذا الأجر.

وأضافت الوزارة فى كتابها الدورى رقم 8 لسنة 2025، أن رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرى مديريات العمل بالمحافظات ملتزمون بنشر أحكام هذا الكتاب وتنفيذه فى مواقع العمل والإنتاج.

ويأتى القرار تنفيذًا للمادة (52) من قانون العمل، التى تقضى بأحقية العامل فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر فى المناسبات والأعياد الرسمية التى يحددها الوزير المختص.

وتقدم وزير العمل بأصدق التهانى إلى عمال مصر وشعبها وجيشها الباسل، متمنيًا أن تُعاد هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.