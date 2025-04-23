تنفيذ 34 قرار إزالة لأكشاك مخالفة بحي السلام في الإسماعيلية

نفذت محافظة الإسماعيلية 34 قرار إزالة لأكشاك وإشغالات مخالفة وغير مرخصة بمنطقة سوق حي السلام وميدان السلام بحي ثان، ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم الفضاء العام، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

رؤية حضارية ومستقبلية لتطوير سوق حي السلام



يأتي تنفيذ قرارات الإزالة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواجهة التعديات بكل صورها، وتحت إشراف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري.

حملة مكثفة لمواجهة العشوائيات



وشهدت منطقة سوق السلام تنفيذ الحملة بإشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس حي ثان ونائبه وقوات إنفاذ القانون، حيث تم التعامل مع الأكشاك التي تمثل تعديات على الميدان والمساحات المخصصة للخدمات العامة، في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن الفوضى والازدحام.



تطوير متكامل للمنطقة ورفع كفاءتها

كان المحافظ قد وجّه في وقت سابق بإعادة تخطيط وتطوير منطقة سوق السلام بشكل شامل، بما يتوافق مع الهوية البصرية للمدينة ويضمن بيئة اقتصادية حضارية للباعة، وذلك من خلال رفع الميدان مساحيًا ووضع تصور متكامل لتطويره، يشمل إنشاء موقف سيارات حضاري وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمنطقة.



خطوة نحو تنظيم الأسواق وتحسين المظهر العام



وتهدف الحملة إلى القضاء على الامتدادات العشوائية التي ساهمت في تشويه المظهر العام والتسبب في اختناقات مرورية وتكدس للنفايات. وأكد المحافظ أن هذه الخطوة جزء من خطة أوسع لإعادة تنظيم الفضاءات العامة في المدينة، بما يعكس تطلعات المواطنين ويحقق الاستدامة.

رئيس حي ثان: الإزالة جزء من خطة عمرانية شاملة

من جانبها، أكدت المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان، أن الحملة لا تقتصر على إزالة مؤقتة، بل هي بداية لخطة متكاملة لإعادة تأهيل الميدان والسوق وفق معايير حديثة، مشيرة إلى أن المواطنين أبدوا دعمهم لهذه الإجراءات وطالبوا ببيئة نظيفة وآمنة ومنظمة.



استجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الحياة

وأعرب عدد من المواطنين عن ترحيبهم بالحملة، مؤكدين معاناتهم الطويلة من العشوائيات والازدحام خاصة في أوقات الذروة، ما أثر على حركتهم اليومية وقلل من كفاءة السوق النموذجية بالمنطقة.

المسطحات الخضراء تحت التطوير

وفي سياق متصل، تابع محافظ الإسماعيلية مقترحات تطوير المسطحات الخضراء بشارع شبين بحي ثان، خصوصًا أمام مسجد الصالحين، مشددًا على أن المساحات الخضراء هي حق أصيل للمواطن، ولا يجب التهاون في الحفاظ عليها، مؤكدًا إزالة أي أكشاك أو مظاهر عشوائية تشوه المظهر العام.



محافظ الإسماعيلية: الفضاء العام للمواطن.. ولن نتهاون

أكد اللواء أكرم جلال، أن المحافظة بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمداخل والميادين، لإعادة الجمال والنظام للمشهد الحضري، ولضمان أن تكون المساحات العامة في خدمة المواطن، بعيدًا عن المظاهر غير المنظمة التي انتشرت في الفترات السابقة.