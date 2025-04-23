ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه بترعة في العياط

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه بترعة في مركز العياط جنوب محافظة الجيزة.


مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه بترعة في العياط


تلقى المقدم كريم عليان، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق طالب في إحدى الترع بدائرة المركز.

 وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثمان لطالب يبلغ من العمر 17 عامًا، لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بالترعة رفقة عدد من أصدقائه، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

طالب الجيزة العياط امن الجيزة استحمامه ترعة غرق طالب غرق