لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه بترعة في مركز العياط جنوب محافظة الجيزة.



مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه بترعة في العياط



تلقى المقدم كريم عليان، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق طالب في إحدى الترع بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثمان لطالب يبلغ من العمر 17 عامًا، لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بالترعة رفقة عدد من أصدقائه، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه.



وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.