ماذا تفعل عند تعرضك لضربة شمس؟.. التفاصيل الكاملة

مع دخول فصل الصيف، قد تزداد فرص التعرض لضربة الشمس التى تعد من أكثر المشاكل الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة، نتعرف على أهم الإسعافات الأولية والنصائح للوقاية من الإصابة بضربات الشمس، وفقا لموقع healthline.

الوقاية من ضربة الشمس



1. حافظ على رطوبة الجسم عن طريق الحفاظ على درجة حرارته، تناول الماء بكثرة مع شرب السوائل والعصائر الطبيعية، وعند الاحساس بصداع عليك تناول مشروب يتكون من الملح والمعادن وكمية بسيطة من السكر وتجنب الجفاف.

2. ارتداء الملابس القطينة الخفيفة.. وعدم التعرض لأشعة الشمس وارتداء قبعة كبيرة.

3. الحذر في حالة المرض، عند ظهور أعراض عدوى مثل الإنفلونزا إلى زيادة درجة حرارة الجسم.

4. الابتعاد عن رؤية الشمس في أوقات الظهير. خاصة بعد 11 صباحًا و4 مساء.

5. استعمال واقٍ شمسي ووضع كريمات ترطيب وحماية.

6. الوجود في أماكن الظل أو المكيفة خلال فترات الحر الشديد.

7. الابتعاد عن المجهود البدني في أوقات الحر.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس



إذا لاحظت أعراضًا مثل ارتفاع حرارة الجسم، فقدان وعي ودوخة، تسارع نبضات القلب، غثيان، عليك اتباع الإجراءات الآتية:

1. انقل المصاب إلى مكان بارد أو في الظل على الفور.

2. تخفيف الملابس، الاستحمام بماء بارد أو امسحه بقطعة قماش مبللة.

3. التعرض للهواء البارد أو تكييف لخفض حرارة الجسم.

4. شرب الماء أو مشروبات تحتوي على أملاح إذا كان منتبهًا.

5. عند فقدان الوعي لا ينبغي تناول شيء عن طريق الفم إذا كان فاقدا للوعي.

6. اتصل بالإسعاف مباشرة إذا ظهرت عليه علامات خطيرة كالإغماء أو التشنجات.