موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج ضد القادسية في الدوري السعودي

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الأربعاء، نظيره القادسية على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موقف محمد شريف من تشكيل الخليج أمام القادسية

يغيب محمد شريف عن تشكيل الخليج الأساسي أمام القادسية، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، وذلك في ظل اعتماد المدرب دونيس على المهاجم عبدالله السالم.

شارك محمد شريف في 18 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

يحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي القادسية في المرتبة الخامسة وفي رصيده 55 نقطة.

تشكيل الخليج ضد القادسية

حراسة المرمى: أوزيبي.

خط الدفاع: سعيد حمسل - عبدالله الفهد - محمد خبراني - ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي - مراد الهوساوي - فورتونيس.

وفي الهجوم: توماس مورج - عبدالله السالم - فابيو مارتينيز.