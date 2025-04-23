نتائج متميزة لحبيبة الدمرداش لاعبة المصري في بطولة كأس مصر الشتوية للسباحة بالزعانف

حققت حبيبة الدمرداش لاعبة فريق المصري تحت 15 عامًا للسباحة بالزعانف نتائج متميزة في بطولة كأس مصر الشتوية للسباحة بالزعانف، والتي أقيمت مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ، حيث أحرزت اللاعبة خمس ميداليات متنوعة بعد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 متر مونو، كما حققت أيضًا المركز الثاني والميدالية الفضية في سباقي 50، 400 متر مونو، بالإضافة إلى نيلها المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقي 100، 800 متر مونو، كما حققت اللاعبة كذلك المركز الخامس في سباق 1500 متر مونو.

المدير التنفيذي للمصري يشيد بأداء حبيبة الدمرداش

صرح بذلك اللواء إيهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي المصري، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته اللاعبة وبمجهودات الأستاذ الدكتور أحمد علاء رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي وفريق عمله الذي يضم الكابتن مصطفى فرحات والكابتن محمد إسماعيل والكابتن أحمد أشرف والكابتن يوسف درة والكابتن أحمد هيثم والكابتن محمد حسام والكابتن أدهم الخولي.