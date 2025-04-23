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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب خالد بوطيب.. "فيفا" يخطر الزمالك بإيقاف القيد

خالد بوطيب
خالد بوطيب
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تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.
وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك  في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، مشيرًا إلى أن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبًا.

أسباب قرار إيقاف القيد

وأضاف أدهم أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، ما ترتب على ذلك صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا. 
وأوضح  أن الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.

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