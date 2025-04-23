رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الأول لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، والذي أُقيم بمقر الكلية في إطار خطة تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المحلي.

فعاليات المؤتمر

جاءت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية التربية النوعية، والأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم، عميد كلية الزراعة، إلى جانب الأستاذة الدكتورة شيرين غلاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أشرف النشار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد سلامة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور طلعت سحلول، والأستاذ الدكتور حامد عمارة، والأستاذة الدكتورة أمل الفيومي، رؤساء القسم السابقين، كما شارك بالحضور نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الاقتصاد المنزلي.

دعم العملية التعليمية

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي بدور كلية التربية النوعية وأقسامها المختلفة، خاصة قسم الاقتصاد المنزلي، في دعم العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على دعم مثل هذه المبادرات الأكاديمية التي تسهم في تحسين جودة البرامج الدراسية وتطوير قدرات الطلاب.

عرض تفصيلي

من جانبها، استعرضت الدكتورة دينا البشوتي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، أبرز إنجازات القسم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى تنوع الأنشطة والمبادرات التي تبناها القسم في مجالات التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

كما شهد المؤتمر تقديم عرض تفصيلي من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حامد عمارة، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي الأسبق ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، تناول خلاله نتائج الدراسة الذاتية التي أعدها القسم، ومعايير الجودة الأكاديمية التي تم تحقيقها، إلى جانب تسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التحسين داخل البرنامج، والخطة المستقبلية لتطويره، والتي تتضمن تحديث المقررات، وتنمية مهارات الطلاب، وتوسيع الشراكات المجتمعية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين ورؤساء القسم السابقين، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة القسم الأكاديمية والعلمية.