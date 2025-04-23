محافظ الدقهلية يتفقد نقطة تجميع الأقماح.. ويشدد على فرزها وتخزينها بشكل جيد

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، مركز تجميع القمح بالسنبلاوين، بحضور اللواء هشام الحصري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين.

محافظ الدقهلية يتفقد نقطة تجميع الأقماح بحضور رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب:

وشدد محافظ الدقهلية على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وجودة الاقماح الموردة، وفرزها بشكل سليم قبل استلامها، وتخزينها وفقا للاشتراطات.

واستمع محافظ الدقهلية إلى شرح عن طريقة فرز أنواع القمح وتحديد درجة الجودة والتأكد من النوعية، وذلك باستخدام أجهزة حديثة لهذا الغرض، وأوضح أن هناك 38 مركزًا لتجميع القمح وفق آليات وضوابط تضمن سلامة المنتج وقت التوريد، وسلامته أثناء التخزين.

محافظ الدقهلية يتفقد صوامع سندوب جاهزيتها لتخزين الأقماح:

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال توريد القمح لصوامع سندوب المعدنية للتخزين، في بداية موسم الحصاد، وتابع أعمال استلام القمح، والاطمئنان على انتظام أعمال التوريد والوقوف على أعمال التخزين، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، أن كل الإجراءات الوقائية قد اتُّخذت لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون، حتى يتم صرفها إلى المطاحن، وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة بلغت 232 ألف فدان، متوقعًا أن تبلغ إنتاجية الفدان ما لا يقل عن 18- 20 أردبًا تقريبا.

دعم كامل للمزارعين وموردي الأقماح:

ولفت محافظ الدقهلية إلى أهمية تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، والإسراع في صرف مستحقاتهم المالية، لتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، كما أكد أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

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