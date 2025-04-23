أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يطلق مبادرة بركتنا لرعاية كبار المواطنين

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محمد بن زايد يطلق مبادرة بركتنا لرعاية كبار المواطنين

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مبادرة "بركتنا"، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين من خلال تقديم خدمات رعاية منزلية متكاملة، ودعم الأسرة في أداء دورها، وتمكين القائمين على الرعاية من العمل بنظام مرن يوازن بين واجباتهم الأسرية والمهنية.

وأكد سموه أن كبار المواطنين هم "بركة الحياة ومستودع الخبرة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تجسيد لنهج دولة الإمارات في تقديم الرعاية والاهتمام بجميع فئات المجتمع.

قمة الآلات يمكنها أن ترى تنطلق في دبي بمشاركة عالمية واسعة

انطلقت في دبي النسخة الثالثة من قمة "الآلات يمكنها أن ترى"، التي تُعد من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 2000 من قادة القطاع التكنولوجي وصنّاع السياسات وخبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا مستقبل الرؤية الحاسوبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية والقطاعات الحيوية.

وسلطت القمة الضوء على أهمية تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المسئول، وتكامل الإنسان مع الآلة في تشكيل مستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا.

برعاية حمدان بن محمد.. دبي تختتم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025

اختتمت في دبي فعاليات "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025"، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وخصص جوائز بقيمة مليون درهم لأفضل المواهب في مجالات البرمجة، وتصميم الألعاب، وإنتاج الفيديوهات، والفنون الرقمية.

وأكد سموه أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو أن تكون عاصمة عالمية لمهارات الذكاء الاصطناعي، من خلال استقطاب العقول المبدعة وتوفير البيئة المثالية لنموها.

وأضاف سموه: "الاستثمار في الكفاءات الشابة هو الخطوة الأولى نحو تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومواصلة مسيرة الابتكار التي تقودها دبي".