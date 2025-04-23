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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سهام شعبان لاعبة المصري ضمن قائمة المنتخب تحت 20 عامًا لمعسكر فرنسا

سهام شعبان لاعبة
سهام شعبان لاعبة المصري
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تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء سهام شعبان لاعبة فريق المصري للكرة النسائية للانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني للناشئات تحت 20 عامًا والذي يبدأ غدا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك استعدادًا للسفر إلى فرنسا للانتظام في معسكر تدريبي مغلق بالعاصمة باريس  خلال الفترة من الرابع من مايو المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته.

بطولة باريس الودية 

تلقى منتخب مصر للشابات تحت ٢٠ عام ، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة باريس الودية، المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو المقبل.

تأتي هذه الدعوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

 

فرصة ذهبية للاعبات منتخب مصر

 

وتُعد البطولة فرصة ذهبية للاعبات منتخب مصر للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات دولية في أجواء تنافسية قوية، وهو ما يتماشى مع خطة تطوير الكرة النسائية التي يعمل عليها الاتحاد المصري خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة كاملة للمنتخب المشاركة خلال الأيام المقبلة، مع وضع برنامج إعداد خاص لضمان الظهور بأفضل شكل خلال منافسات البطولة.

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