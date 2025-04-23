كأس عاصمة مصر.. التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في ذهاب ربع النهائي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر باللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي

وأعلن تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل على استاد الإسماعيلية، فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، عماد حمدى، محمد وجدى.

خط الوسط: محمد بيومى، هشام محمد، مروان حمدى، محمد خطارى، على الملوانى.

خط الهجوم: محمد زيدان.

بدلاء الإسماعيلي

ويجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي كل من: عبدالرحمن محروس، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر القط، خالد النبريصى، محمد إيهاب، عبد الله السعيد

غياب أحمد عادل عبدالمنعم

يواصل أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الإسماعيلي الغياب عن مباريات الفريق ولن يشارك في مواجهة الطلائع في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بسبب عدم التعافي من الإصابة واستمرار البرنامج التأهيلي.

وغاب أحمد عادل عبدالمنعم عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر، والتي فاز بها الدراويش بهدفين دون مقابل ليتأهل الفريق لدور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها حارس الإسماعيلي إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، ويجرى الجهاز الطبى بالدراويش محاولات مكثفة لتجهيزه للمباريات المقبلة خاصة مباراة زد في الدورى التي ستكون بوابة الاطمئنان على بقاء الفريق في الدورى بشكل كبير.

موعد مباراة الإياب بين الإسماعيلي والطلائع

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كاس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو المقبل باستاد جهاز الرياضة.