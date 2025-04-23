أهم أخبار السعودية اليوم .. سفير الرياض يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار السعودية يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

السعودية تترأس إقليم "آسيا" في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، رئيسًا لإقليم آسيا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الدورة الثامنة عشرة لاجتماعات الاتحاد الإقليمي الثاني "آسيا"، والتي عُقدت عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين من الدول الآسيوية والمنظمات المختصة بالمناخ والأرصاد.

جاء انتخاب غلام بالتزكية، تعبيرًا عن التقدير الدولي للدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في تطوير قطاع الأرصاد، ونجاحاتها في مجال الرصد الجوي وتوظيف التقنيات الحديثة.

وأعرب غلام عن شكره للدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وفرصة لتعزيز العمل المشترك، متعهدًا بدعم المبادرات الإقليمية وتطوير الكفاءات الفنية وتعزيز البنية التحتية للأرصاد بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة.

الأمير خالد بن بندر يفوز بجائزة "دبلوماسي العام 2025" في بريطانيا



حصد سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر، جائزة "دبلوماسي العام 2025" عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمنحها مجلة Diplomat Magazine في حفلها السنوي الذي أُقيم في لندن، بحضور دبلوماسيين من أكثر من 90 دولة.

جاء هذا التكريم بناءً على تصويت دبلوماسيين من أكثر من 180 بعثة دبلوماسية في بريطانيا، في إطار آلية تقييم سنوية تنظّمها المجلة التي تُعد من أبرز المجلات المختصة في الشؤون الدبلوماسية داخل المملكة المتحدة.

السفير السعودي يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب



وصل السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، إلى العاصمة الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع هناك، وأعلن مباشرة العمل على إعادة تأهيل مبنى السفارة.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكة المكرمة، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع في السودان وسبل تحقيق الأمن والاستقرار.

وجددت المملكة موقفها الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه، ودعت الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب الانقسام.

ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مدينة جدة ضمن زيارة عمل رسمية للملك إلى المملكة.

شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، حضر اللقاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز العلاقات بين الرياض وعمان.