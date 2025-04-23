محافظ الدقهلية يعلن انطلاق موسم حصاد القمح

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لموسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025 من إحدى الحقول بقرية كفر بدوي بمركز السنبلاوين، وسط فرحة المزارعين.

محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح:

حضر احتفالية اطلاق موسم حصاد القمح اللواء هشام الحصري، واللواء أحمد العوضي، واللواء أسامة عبدالعاطي، واللواء محمد السعيد، أعضاء مجلس النواب، والدكتور صبحي عبدالدايم، رئيس قسم البحوث، والدكتور أنور عجيز، رئيس الحملة القومية لمحصول القمح، واللواء عماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والمهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

زراعة 232 ألف فدان بمحصول القمح فى الدقهلية:

وأوضح المحافظ، خلال تفقده أعمال الحصاد، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 232 ألف فدان، وما تم حصاده حتى اليوم يمثل نسبة 4% من المحصول، بمتوسط انتاجية 18.8 إردب للفدان، وأن المتوقع إنتاجه 625 ألف طن، والمتوقع توريده حوالي 416 ألف طن، بسعر 2200 جنيه للأردب، ويتم السداد خلال 48 ساعة من موعد التوريد.

تجهيز 38 موقعًا لاستلام القمح فى الدقهلية

ولفت إلى أنه يوجد 38 موقعًا لاستلام القمح، بسعة تخزينية تبلغ 275 ألف طن، تشمل 5 صوامع، والباقي عبارة عن مراكز تجميع بكل المراكز على مستوى المحافظة.

وأكد مرزوق أن لدينا الإمكانيات لاستيعاب كل كميات القمح في الدقهلية، وحث المزارعين على سرعة التوريد، مؤكدا أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماما مميزا بالفلاحين والمزارعين.

محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح

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