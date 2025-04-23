تفاصيل الإعلان عن مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة أجراها اليوم بعدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية دعم المعلمين المتميزين وتوفير فرص عادلة لهم ضمن المنظومة التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير زيارته بمدرسة "بدر الابتدائية"، التي تضم 405 طلاب بالمرحلة الابتدائية، حيث تابع الكثافة داخل الفصول واطلع على كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب للتعرف على مدى فهمهم واستفادتهم من الشرح.

وزير التعليم يعلن مسابقة لمعلمي الحصة



وخلال تفقده لإحدى الحصص الدراسية، أثنى الوزير على أداء المعلمة، مؤكدًا دعمه للمعلمين المجتهدين، ومشددًا على أن المسابقة المرتقبة تهدف لتكريم الكفاءات وتعزيز الاستقرار داخل المدارس.

كما شملت الجولة زيارة لمدرسة "رشدي حميد الرسمية للغات"، والتي تضم 474 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على متابعة انتظام حضور الطلاب، وسير التقييمات والاختبارات، ومستوى التحصيل الدراسي، مع إشادة واضحة بانضباط العملية التعليمية وجهود إدارات المدارس في تحقيق بيئة تعليمية فاعلة.

كما استكمل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء جولته التفقدية بمحافظة الشرقية بزيارة مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين"، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والتي تضم 627 طالبًا.

توجية الطلاب بالاهتمام بمجال علوم الحاسب

وخلال تفقده لأحد فصول الصف الأول الثانوي، حرص الوزير على إجراء حوار أبوي مع الطلاب، استمع خلاله إلى طموحاتهم الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج داخل الفصول، مشجعًا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد.

كما اطلع الوزير على كراسات الحصة والواجبات، ووجه الطلاب بالاهتمام بمجال علوم الحاسب، مؤكدًا أنها تمثل لغة العصر وأحد أهم مفاتيح سوق العمل المستقبلي.

وفي ختام زيارته، أعرب الوزير عن تقديره لمستوى الانضباط داخل المدرسة، مشيدًا بمستوى الطلاب العلمي، ومثمنًا الجهود المبذولة من المعلمين والإدارة المدرسية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وتهدف الجولة إلى الوقوف على مدى التزام المدارس بالانضباط، ورصد مدى جاهزية البيئة التعليمية لتقديم خدمات تعليمية فعالة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه المعلمين والإدارات المدرسية.