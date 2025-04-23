رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، أعرب خلالها عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته ولشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

تهنئه

وقال الدكتور المنشاوي في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأطيب التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي نستحضر فيها أسمى معاني الوطنية والفداء، وفاءً لتضحيات شهداء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين قدّموا أرواحهم من أجل استعادة أرض سيناء الغالية وصون كرامة الوطن وسلامة أراضيه".

ذكرى عزيزة

وأضاف: "إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين، نجدد عهد الولاء والانتماء، ونؤكد دعمنا الكامل لقيادتكم الحكيمة في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز أمن الوطن واستقراره. فقد رسخت بطولات قواتنا المسلحة في وجدان الأمة قيم التضحية والعزة والكرامة.

الدور الوطني

وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة الاضطلاع بدورها الوطني في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها الأكاديمية لخدمة قضايا الوطن. مشيرًا إلى أن سيناء تمثل رمزًا خالدًا للفخر والبطولة، وهو ما يضع على عاتق المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها جامعة أسيوط، مسئولية الإسهام الفعّال في خطط تنميتها، وتخريج الكوادر المؤهلة للمشاركة في إعمارها.

واختتم الدكتور المنشاوي برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى مصر وجيشها وشعبها العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام.