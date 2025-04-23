عاطف وايبا يقودان تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البنك الأهلي، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن

جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان.

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف.

خط هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي