التحقيق في وفاة وكيل نيابة بطلق ناري بالرأس في الدقهلية

لقي وكيل النائب العام بنيابة الخانكة الجزئية “نيابة شمال بنها” مصرعه متاثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس داخل منزله بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة لازالت تحت البحث والتحقيق.

وفاة وكيل نيابة بطلق ناري بالرأس في الدقهلية

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود مذكرة من مديرة أمن الشرقية بإستقبال مستشفى القازيق الجامعي “محمد.ص.ا”،31 عاما، وكيل النائب العام بنيابة الخانكة الجزئية التابعة لنيابة شمال بنها بمحافظة القليوبية،ومقيم ميت غمر محافظة الدقهلية"جثة هامدة"، نتيجة اصابتة بطلق ناري بالرأس.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر وبالفحص، أكدت التحريات الأولية تضارب أقوال الشهود ما بين إدعاء أنه حادث إنتحار واخري تؤكد تعرضه لإطلاق نار من مجهول.

جرى تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة ع إلي ثلاجة حفظ الموتي في مشرحة مستشفى جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت تصرف النيابة والتي قررت إحالة الواقعة الي الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وبيان وجود جريمة من عدمه.