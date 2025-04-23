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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب يهاجم زيلينسكي: شبه جزيرة القرم ليست محل تفاوض في محادثات السلام

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ بيان نظيره الأوكراني زيلينسكي، بشأن عدم اعترافه باحتلال شبه جزيرة القرم ضار للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا

وأوضح ترامب: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم ليست محل تفاوض في محادثات السلام لأنها ضاعت منذ سنوات خلال حكم أوباما".

وتابع: "لم يطلب أحد من زيلينسكي أن يعترف بسيادة روسيا على القرم ولكن لماذا لم يقاتل من أجلها، ويمكن لزيلينسكي الحصول على السلام ويمكنه أيضا أن يقاتل لثلاث سنوات أخرى ليخسر كامل بلاده".

وأوضح: "تصريحات زيلينسكي لن تفعل شيئا سوى إطالة أمد القتال".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوكراني زيلينسكي شبه جزيرة القرم