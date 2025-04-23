يسرا تتعاقد على فيلم “الست لما”

تعاقدت النجمة يسرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" ينتمى لأعمال اللايت كوميدى، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، ومن مقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المشاركة في بطولة فيلم الست لما

ويجرى حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم وهو من إنتاج رنا وندى السبكي.

آخر أعمال يسرا

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "شقو" حيث شارك فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

أعمال يسرا في رمضان الماضي

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضى 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من "مسلسل كامل العدد ++" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.